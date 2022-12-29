LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 行政人員版 2022/12/29 分享： 分享： 雖然LG智能手機早已步入歷史，但是LG旗下Innotek部門仍積極研發智能手機零件。LG Innotek更在美國消費電子展（CES 2023）開幕前搶先預告，已研究一款可以實現4至9倍連續光學變焦的智 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 今日 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 2022/12/28 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 2022/12/28 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 2022/12/23 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 2022/12/23 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 商業 鏡頭 LG CES