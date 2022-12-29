LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍

雖然LG智能手機早已步入歷史，但是LG旗下Innotek部門仍積極研發智能手機零件。LG Innotek更在美國消費電子展（CES 2023）開幕前搶先預告，已研究一款可以實現4至9倍連續光學變焦的智

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