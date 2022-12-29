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日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag

行政人員版 2022/12/29

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蘋果幾乎每年元旦也會在日本推出新年限定優惠，與日本消費者一起慶祝新年，2023年就有「只送不賣」的兔年版AirTag。果迷在限期兩天內，購買指定iPhone、AirPods產品、iPad等，還可獲得最

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欄名 : 科技新知

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