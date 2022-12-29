日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 行政人員版 2022/12/29 分享： 分享： 蘋果幾乎每年元旦也會在日本推出新年限定優惠，與日本消費者一起慶祝新年，2023年就有「只送不賣」的兔年版AirTag。果迷在限期兩天內，購買指定iPhone、AirPods產品、iPad等，還可獲得最 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 今日 LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 2022/12/28 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 2022/12/28 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 2022/12/23 Google Family新功能 兒童可發「購買請求」 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 2022/12/23 《阿凡達》HFR製作 日本戲院放映出故障 商業 科技行業 蘋果（Apple，美：AAPL） 產品 日本 AirTag 日圓