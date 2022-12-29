新港城中心懷舊趣拍區 5大主題 打卡合照賀新歲

兔年將至，黛安同大家一樣準備買靚衫過年。聽公關姊妹講，今年馬鞍山MOSTown新港城中心新春主題活動，充滿創意，非常吸引，行開就要去打卡啦。呢個「新春最潮Snap & Tag」由下月7日至2月15日舉行，設3大拍攝場景，包括重新演繹六七十年代香港情懷，最啱影全家福慶兔年啦。

另外仲有5大主題趣拍區，包括「花樣年華影樓」、「大團圓客廳」、4米高嘅「龍鳳大銀幕」、「嚦咕嚦咕發大財」同「日日迎大吉」，每個拍區都有祝福語句，好適合新年期間去逛逛，沾下福氣。商場仲特別設計Instagram新春主題濾鏡，配上賀歲片場景，可以扮鬼扮馬拍照上載社交平台，加上指定hashtag向好友拜年，即可換領HK$20餐飲商戶禮券，真係有得玩又有得獎。

明年2月5日圓宵節同埋14號情人節前夕，商場更特設「花言蜜語」利市封環保升級工作坊，由導師親授以利市封循環再造成浪漫花卉，送畀摯愛，甜蜜又幸福。

農曆新年期間，當然唔少得逗利市啦，H‧COINS會員仲可以獨家換領日本御神籤作藍本設計既兔年燙金及激凸精美利市封，記住唔好錯過啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 嚦咕嚦咕發大財

▲ 花樣年華影樓