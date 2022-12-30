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以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin

副刊版 2022/12/30

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如若給你3個英文字：Egerie、Traditionnelle和Overseas，除了馬上聯想到瑞士高級腕錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）3大腕錶系列，你跟筆者一樣可沒聯想到，

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