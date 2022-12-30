以靈感女神之名啟航 Vacheron Constantin 副刊版 2022/12/30 分享： 分享： 如若給你3個英文字：Egerie、Traditionnelle和Overseas，除了馬上聯想到瑞士高級腕錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）3大腕錶系列，你跟筆者一樣可沒聯想到， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 2022/12/23 聖誕玩味與破格Tiffany & Co. 錶場上的聖誕禮物 2022/12/16 錶場上的聖誕禮物 加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 2022/12/02 加強複雜機芯陣容 Patek Philippe加推首枚左撇單按計時秒錶 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 2022/11/25 2022錶界奧斯卡 GPHG結果出爐 Bell & Ross首枚自製機芯 2022/11/22 Bell & Ross首枚自製機芯 品牌 歌手 展覽 表演 瑞士 愉景灣 RubberBand 林愷鈴 洪嘉豪 陳蕾