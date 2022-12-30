是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy

近年全球珠寶界有3大趨勢：一是履行企業道德責任，由挑選寶石到工匠製作，每一環均以尊重雙方基礎下合作，不許被剝削的事情發生；二是可持續發展，整個產業運作離不開環保這個主軸；三是中性風（unisex）大流

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入