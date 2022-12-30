是他也是妳和我的峇里首飾 John Hardy 副刊版 2022/12/30 分享： 分享： 近年全球珠寶界有3大趨勢：一是履行企業道德責任，由挑選寶石到工匠製作，每一環均以尊重雙方基礎下合作，不許被剝削的事情發生；二是可持續發展，整個產業運作離不開環保這個主軸；三是中性風（unisex）大流 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 2022/12/23 影后姬蒂白蘭芝加持Louis Vuitton 高級珠寶系列破紀錄登場 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 2022/12/02 一堂吃美食的珠寶課 L'ECOLE 登月星空之旅 CHANEL 2022/11/25 登月星空之旅 CHANEL 法式回顧展FRED 2022/11/18 法式回顧展FRED 繁花似錦 Van Cleef & Arpels 2022/11/11 繁花似錦 Van Cleef & Arpels 品牌 設計 加拿大 黃金 可持續發展 珠寶 時尚 峇里 大溪地