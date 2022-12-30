港島香格里拉大酒店 龍蝦吧全新餐牌 副刊版 2022/12/30 分享： 分享： 海鮮一直是香港人至愛美食，港島香格里拉大酒店的龍蝦吧餐廳，最近推出全新餐牌，除了保留招牌的龍蝦菜式系列外，還有多款全新的海鮮美食，海鮮迷一定不容錯過。 龍蝦吧今次推出的新餐牌，由酒店行政總廚Uwe ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern 2022/12/26 【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern 米芝蓮名廚坐鎮 MARGO推出晚市嘗味餐單 2022/12/23 米芝蓮名廚坐鎮 MARGO推出晚市嘗味餐單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】 有heart本地廚師 親民法式小酒館Bar Bleu 2022/12/12 【Good Food,Good Mood@iM網欄】 有heart本地廚師 親民法式小酒館Bar Bleu 中環國金軒首推 阿拉斯加長腳蟹盛宴 2022/11/25 中環國金軒首推 阿拉斯加長腳蟹盛宴 Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味 2022/11/18 Sabatini 30周年推紀念套餐 白松露季節為菜式增添風味 香港 服務 酒店 設計 餐廳 美食 俄羅斯 法國 菜式 魚