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港島香格里拉大酒店 龍蝦吧全新餐牌

副刊版 2022/12/30

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海鮮一直是香港人至愛美食，港島香格里拉大酒店的龍蝦吧餐廳，最近推出全新餐牌，除了保留招牌的龍蝦菜式系列外，還有多款全新的海鮮美食，海鮮迷一定不容錯過。

龍蝦吧今次推出的新餐牌，由酒店行政總廚Uwe

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欄名 : Food

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