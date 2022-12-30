路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行

驟眼看，你覺得這是香水還是指甲油？對不起，都猜錯，是干邑才真。或許你會問，點解Cognac會變得咁型？相信只要看過栢天男又或者模特兒掛在身上都會有同感。其實你都可以，品牌路易十三就是提倡Make it

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