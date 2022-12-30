路易十三破格創舉 The Drop干邑與你結伴同行 副刊版 2022/12/30 分享： 分享： 驟眼看，你覺得這是香水還是指甲油？對不起，都猜錯，是干邑才真。或許你會問，點解Cognac會變得咁型？相信只要看過栢天男又或者模特兒掛在身上都會有同感。其實你都可以，品牌路易十三就是提倡Make it ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 2022/12/23 香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 2022/12/16 西九Macallan Experience展覽 與賓利汽車聯乘威士忌壓軸登場 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 2022/12/09 東京親嘗Music Pairing 當坂本龍一遇上Krug 2008 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 2022/11/25 釀開香檳又釀清酒轉跑道 Richard Geoffroy打造IWA 5新品 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 2022/10/07 Glenrothes威士忌推出限量Quantum 40年 中環畢打行設置Pop-up店 法國 品牌 中環 工作坊 模特兒 手袋 香水