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「永」推出全新冬季滋補中菜

副刊版 2022/12/30

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2022年獲「亞洲50最佳餐廳」第三十四位、由米芝蓮星級行政總廚鄭永麒（Vicky）掌舵的「永」餐廳，於今個冬季推出全新滋補菜式，包括鮑汁脆蝦子柚皮。柚子皮看似一道簡單的傳統菜式，但由於製作過程繁瑣，

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欄名 : News

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