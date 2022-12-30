「永」推出全新冬季滋補中菜 副刊版 2022/12/30 分享： 分享： 2022年獲「亞洲50最佳餐廳」第三十四位、由米芝蓮星級行政總廚鄭永麒（Vicky）掌舵的「永」餐廳，於今個冬季推出全新滋補菜式，包括鮑汁脆蝦子柚皮。柚子皮看似一道簡單的傳統菜式，但由於製作過程繁瑣， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 ZENITH X Fusalp 帶出中性運動時尚 2022/12/28 ZENITH X Fusalp 帶出中性運動時尚 G.H. Mumm 進駐K11 MUSEA設全亞洲首個期間限定店 2022/12/23 G.H. Mumm 進駐K11 MUSEA設全亞洲首個期間限定店 令人聯想到二、三十年代的時計 Ralph Lauren 2022/12/21 令人聯想到二、三十年代的時計 Ralph Lauren 牛津大學出版社網上大激減 2022/12/21 牛津大學出版社網上大激減 Pret A Manger推出聖誕美食 2022/12/19 Pret A Manger推出聖誕美食 餐廳 亞洲 菜式 魚 蝦 中菜 米芝蓮 魚 薑 大澳