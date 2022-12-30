學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋 副刊版 2022/12/30 分享： 分享： 煤氣公司最近為全港18區的煤氣設施換上色彩繽紛的新裝，當中17個煤氣設施，成為早前舉辦的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽獲獎作品的新畫框，作品均童趣十足，表現出小朋友對綠色城市的想像和希冀，為煩囂鬧市增添 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食 2022/12/19 自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食 酒店推世界盃冠軍季軍賽宵夜美食 為心愛球隊吶喊打氣 2022/12/17 酒店推世界盃冠軍季軍賽宵夜美食 為心愛球隊吶喊打氣 夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典 2022/12/17 夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典 摩登燒臘店 期間限定煲仔飯 2022/12/12 摩登燒臘店 期間限定煲仔飯 PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒 2022/12/10 PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒 展覽 交通 繪畫 南區 煤氣