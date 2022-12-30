學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋

煤氣公司最近為全港18區的煤氣設施換上色彩繽紛的新裝，當中17個煤氣設施，成為早前舉辦的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽獲獎作品的新畫框，作品均童趣十足，表現出小朋友對綠色城市的想像和希冀，為煩囂鬧市增添

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入