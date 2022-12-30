  • 15°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學生為煤氣設施換上童畫新裝 南區3D立體車站現彩蛋

副刊版 2022/12/30

分享：

分享：

煤氣公司最近為全港18區的煤氣設施換上色彩繽紛的新裝，當中17個煤氣設施，成為早前舉辦的「童心燃亮綠色城市」繪畫比賽獲獎作品的新畫框，作品均童趣十足，表現出小朋友對綠色城市的想像和希冀，為煩囂鬧市增添

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食
2022/12/19
自家速煮聖誕大餐零失敗 一田食品節推高級肉類+派對美食
酒店推世界盃冠軍季軍賽宵夜美食 為心愛球隊吶喊打氣
2022/12/17
酒店推世界盃冠軍季軍賽宵夜美食 為心愛球隊吶喊打氣
夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典
2022/12/17
夜遊釜山好去處 燦爛海雲台光之慶典
摩登燒臘店 期間限定煲仔飯
2022/12/12
摩登燒臘店 期間限定煲仔飯
PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒
2022/12/10
PHI Coffee & Pancake聯乘姆明一族 主打造型食物及限量珍藏禮盒
展覽 交通 繪畫 南區 煤氣

上一篇文章

受聾啞父母啟發 叛逆學生設計視障BB車 獲國際大獎

下一篇文章

CNN：防頸背痛的睡姿錦囊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？