《香港創新科技發展藍圖》新鮮出爐，孫局長短時間內訂下八大方向，輔助香港成為創新之都，其中策略五是「充實創科人才資源，建設國際人才高地」。

醫生十分同意這策略，但在推行前，也要先問問香港現今創科人才境況如何？現有甚麼人才？他們背景歷史又如何？他們在香港落地生根的故事，將可成為將來到香港立足創科人才的發展藍圖。

有幸參與「中銀香港科技創新獎」的評選工作，中國銀行冠名贊助五個獎項，其中包括人工智能及機器人、生命健康、新材料新能源、先進製造及金融科技，各得獎者獲得二百萬元獎金，十分吸引。

首先發現是參加者眾，單是生命健康已有二十多項，並且大部分具備高質素科研，同時亦有可能轉化成科技產業。在多遍討論下，才選出香港理工大學生物醫學工程學系的鄭永平教授為首屆獲獎者，他和團隊發明以三維超聲波（3D Ultrasound）評估脊柱側彎（Scoliosis）程度，令大部分青少年毋須接觸有輻射性的X光，便能作出診斷及治療，並且成立公司生產此項發明，銷售到全球各地，絕對在造福人類的同時，亦創造經濟效益。

第二，醫生留意到六名得獎者（其中一項由兩人共享）中，有四名源自內地，在中國接受高等教育再到外國深造，隨後到香港不同大學繼續進行科研，在創新路上，見到他們運用香港優勢和大學支援作後盾，因而得到佳績。

或許故事可一也可再；不對，應說：「可一必可再。」