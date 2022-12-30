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天下第一樓

副刊版 2022/12/30

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香港話劇團上演了《天下第一樓》，是近年難得一見的舞台劇大製作。坐在觀眾席，可以直接感受到舞台演員現場的感染力和互動力，全都實時示眾，極考舞台演員的功架和功力。此劇特邀前首席演員兼金馬獎影帝謝君豪，主演盧孟實一角，還有我很欣賞的資深舞台劇演員周志輝、葉進和高翰文。

故事圍繞京城烤鴨老字號福聚德的興衰，創辦人兼老掌櫃唐德源因病退居幕後，但眼看兩兒，一個迷唱戲、一個迷功夫，是不折不扣之二世祖，於是臨終遺言：「快請盧孟實！」寧把家業交託外人，也不願留給兩兒敗家。盧氏臨危受命，把福聚德由虧轉盈，搞到有聲有色，名噪京華。惜外憂過後，內患又生，兩名二世祖不斷到舖頭索取金錢，被盧氏拒絕後，心懷恨意，密謀踢走盧。此時，烤鴨總廚羅大頭被發現藏有毒品，即將被拉走之際，盧孟實挺身而出，承擔一切責任。事情了結後，盧氏看清沒完沒了的內耗局面，決定離開苦心經營的福聚德，回山東老家去。

舞台設計氣勢磅礡，眾演員氣場攝人，內容編排節奏緊湊，近三小時的舞台劇帶領觀眾經歷福聚德的興衰沒落。回家途中，心情複雜，先為看了一場精采絕倫的舞台劇而喝采，繼而為劇中一句：「一人搭建、八人拆毁」而感到欷歔，指的是盧孟實一人賣力搭建，其餘的人卻因各種私利而忙於拆毁前人留下來的美好。看見福聚德最後的命運，就是劣幣驅逐良幣的結局，優秀人才如盧孟實，面對一班自私低質、目光短視之流當道，惟有選擇離開。臨行前，他給東家留下一副金漆對聯：「好一座危樓，誰是主人誰是客？只三間老屋，時宜明月時宜風。」中間橫匾是：「天下無不散之筵席」。福聚德已被一班低劣之流，搞到面目全非，盧氏不想離開也得離開，「天下無不散之筵席」，就是他跟這個本是福德皆聚之地的緣份總結。

《天下第一樓》，令人看後思緒縈繞，皆因它令觀眾看到人性的劣根，亦看到社會的縮影。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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