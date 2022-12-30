部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 政治版 2022/12/30 分享： 分享： 港府新班子上任半年，官員表現如何，立法會議員有一定話語權。財務委員會主席陳振英昨日在年結記者會上作出評價：官員水平存差異，部分要繼續培訓！ 大家聞言都好奇，哪些官員要培訓？不過陳振英並無點名，至於差異在 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 2022/12/29 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 2022/12/28 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 2022/12/24 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 2022/12/23 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 2022/12/22 張宇人中招前夕 林鄭曾除口罩合照 陳振英 立法會 港區國安法 人大常委