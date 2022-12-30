部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓

港府新班子上任半年，官員表現如何，立法會議員有一定話語權。財務委員會主席陳振英昨日在年結記者會上作出評價：官員水平存差異，部分要繼續培訓！

大家聞言都好奇，哪些官員要培訓？不過陳振英並無點名，至於差異在

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