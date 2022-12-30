區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流 行政人員版 2022/12/30 分享： 分享： 張敬軒中招了，作為買了演唱會門票的歌迷怎麼辦？首先當然要在社交媒體安慰「軒公」，祝他早日康復；同時密切留意主辦單位最新公布，最重要的當然是收好門票。早前周杰倫演唱會宣布復辦，友人被嚇至魂飛魄散，當看到 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 2022/12/23 Z世代新工作模式 數碼牧民興起 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ 2022/12/16 Web3世界面臨寒冬 元宇宙還有投資價值？ Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 2022/12/09 Steam Deck來襲 遊戲市場掀變化 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 2022/12/02 藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 2022/11/25 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 商業 銷售 遊戲 媒體 音樂 演唱會 區塊鏈 門票 NFT 美元