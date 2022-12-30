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區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流

行政人員版 2022/12/30

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張敬軒中招了，作為買了演唱會門票的歌迷怎麼辦？首先當然要在社交媒體安慰「軒公」，祝他早日康復；同時密切留意主辦單位最新公布，最重要的當然是收好門票。早前周杰倫演唱會宣布復辦，友人被嚇至魂飛魄散，當看到

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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