區塊鏈電子門票 獨一無二勢成主流

張敬軒中招了，作為買了演唱會門票的歌迷怎麼辦？首先當然要在社交媒體安慰「軒公」，祝他早日康復；同時密切留意主辦單位最新公布，最重要的當然是收好門票。早前周杰倫演唱會宣布復辦，友人被嚇至魂飛魄散，當看到

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