49款舊智能機 WhatsApp停支援

本港熱門通訊軟件WhatsApp，隨着定期檢視支援的作業系統並進行更新後，將有部分舊款智能手機被淘汰。由12月31日開始，WhatsApp將不再支援iOS 12以下、Android 4.1以下，以及

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