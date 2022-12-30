49款舊智能機 WhatsApp停支援 行政人員版 2022/12/30 分享： 分享： 本港熱門通訊軟件WhatsApp，隨着定期檢視支援的作業系統並進行更新後，將有部分舊款智能手機被淘汰。由12月31日開始，WhatsApp將不再支援iOS 12以下、Android 4.1以下，以及 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 今日 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 2022/12/29 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 2022/12/29 LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 2022/12/28 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 2022/12/28 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 智能手機 科技硬件 品牌 華為 iPhone Android WhatsApp iOS Sony 作業系統