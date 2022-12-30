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49款舊智能機 WhatsApp停支援

行政人員版 2022/12/30

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本港熱門通訊軟件WhatsApp，隨着定期檢視支援的作業系統並進行更新後，將有部分舊款智能手機被淘汰。由12月31日開始，WhatsApp將不再支援iOS 12以下、Android 4.1以下，以及

...

欄名 : 科技新知

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