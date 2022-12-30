eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 行政人員版 2022/12/30 分享： 分享： 美國在2021年完成阿富汗撤軍，結束長達20年戰事，但當時美軍所使用過的裝備，被黑客研究組織Chaos Computer Club發現在eBay上出售，當中更包含了逾2,600人的生物識別數據，例如指 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 49款舊智能機 WhatsApp停支援 今日 49款舊智能機 WhatsApp停支援 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 2022/12/29 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 2022/12/29 LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 2022/12/28 韓院校研新技術 提高鋰電使用壽命 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 2022/12/28 疑誤觸智慧功能 Google日曆擅加行程 科技硬件 科技軟件 軍事 美軍 阿富汗 伊拉克 eBay 美元