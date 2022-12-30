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eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁

行政人員版 2022/12/30

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美國在2021年完成阿富汗撤軍，結束長達20年戰事，但當時美軍所使用過的裝備，被黑客研究組織Chaos Computer Club發現在eBay上出售，當中更包含了逾2,600人的生物識別數據，例如指

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欄名 : 科技新知

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