eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁

美國在2021年完成阿富汗撤軍，結束長達20年戰事，但當時美軍所使用過的裝備，被黑客研究組織Chaos Computer Club發現在eBay上出售，當中更包含了逾2,600人的生物識別數據，例如指

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