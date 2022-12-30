旅監局迎通關 內地團「劏客」刑事化 聘前警員廉署人員執法 杜絕零負團費 港聞版 2022/12/30 分享： 分享： 隨着本港已對海外通關，及爭取下月15日前同內地通關，旅遊業邁向復常。2020年1月疫情期間成立的旅遊業監管局亦進入「作戰狀態」，為迎通關做好準備。行政總裁方安妮及主席馬豪輝接受本報專訪指，為保障旅客及 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 行政總裁方安妮 執法硬朗聞名 今日 行政總裁方安妮 執法硬朗聞名 局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局 今日 局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局 紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空 今日 紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空 你可能感興趣 行政總裁方安妮 執法硬朗聞名 今日 01:00 行政總裁方安妮 執法硬朗聞名 局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局 今日 01:00 局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局 紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空 今日 01:00 紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空 財政預算案 旅行團 導遊 旅遊巴 旅監局 馬豪輝