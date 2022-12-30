  • 15°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅監局迎通關 內地團「劏客」刑事化

聘前警員廉署人員執法 杜絕零負團費

港聞版 2022/12/30

分享：

分享：

隨着本港已對海外通關，及爭取下月15日前同內地通關，旅遊業邁向復常。2020年1月疫情期間成立的旅遊業監管局亦進入「作戰狀態」，為迎通關做好準備。行政總裁方安妮及主席馬豪輝接受本報專訪指，為保障旅客及

...

相關文章

行政總裁方安妮 執法硬朗聞名
今日
行政總裁方安妮 執法硬朗聞名
局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局
今日
局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局
紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空
今日
紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空

你可能感興趣

行政總裁方安妮 執法硬朗聞名
今日 01:00
行政總裁方安妮 執法硬朗聞名
局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局
今日 01:00
局方主動網上巡邏 打擊旅遊騙局
紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空
今日 01:00
紅磡土瓜灣旅團購物店 多人去樓空
財政預算案 旅行團 導遊 旅遊巴 旅監局 馬豪輝

上一篇文章

藥房炒賣必理痛 50粒售798元

下一篇文章

行政總裁方安妮 執法硬朗聞名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？