隨着本港已對海外通關，及爭取下月15日前同內地通關，旅遊業邁向復常。2020年1月疫情期間成立的旅遊業監管局亦進入「作戰狀態」，為迎通關做好準備。行政總裁方安妮及主席馬豪輝接受本報專訪指，為保障旅客及

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