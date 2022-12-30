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信和商場$800萬獎賞迎通關 每日消費最多回贈$2100

行政人員版 04:00 2022/12/30

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內地同香港先後宣布放寬防疫政策，通關在即，本地零售業都整裝待發，迎接商機。黛安收到風，信和集團為咗迎接通關同旅客來港，旗下8大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場，將推出總值$800萬嘅首階段獎賞活動，希望吸引大家趁新年一齊消費，搞旺個場呀。

公關姊妹話，集團除咗會送出8萬份商戶現金券，顧客去旗下指定商場消費，每日最多更可獲得$2,100購物回贈；8大商場喺新春期間亦設「最高消費賞」活動，推廣期內累積合資格消費最多嘅會員，更可獲贈名貴鑽飾或名牌高級按摩椅等豐富禮品㖭！

適逢農曆新年就快到，屯門市廣場將舉辦佔地達4,000呎嘅「新春禮品及食品展」，搜羅包括金莎、華麗園、阿一鮑魚等過百個搶手食品品牌畀大家辦年貨。奧海城亦會設佔地3,000呎嘅「新春食品及年花展」，聚集逾60個名貴海味禮盒、茗茶套裝同各地名酒等品牌，同樣不容錯過。信和集團資產管理董事蔡碧林仲話會同餐飲業及戲院租戶緊密合作，推出香港特色美食配合受歡迎電影，真係要拭目以待。

本文轉載自《晴報

信和集團會送出8萬份商戶現金券

信和集團資產管理董事蔡碧林

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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