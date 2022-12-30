荷里活廣場「招財同『萌』」利市封 立體設計幸福感滿載

近日黛安身邊唔少靚太靚媽，已經開始張羅新春靚利市封，準備癸卯兔年大派「福氣」。咁啱公關姊妹同黛安講，荷里活廣場推出「招財同『萌』」限量版立體利市封，仲連金屬開運書籤套裝，有精靈跳脫嘅「開運福兔」同「招財貓」萌爆登場呀！

利市封以粉色為主調，寓意新一年人人都紅粉緋緋，開運福兔同招財貓個頭，仲加入軟綿綿既立體效果，凸顯佢哋脹卜卜臉珠墩，真係好鬼趣致，黛安一見鍾情。可愛笑臉仲配上毛絨絨臉頰同耳朵，五官仲有小鈴噹熨金激凸壓印點綴，肉肉小手分別送上「招財運」、「健康運」、「戀愛順利」及「開運」4款行運金牌，向大家送上祝福；當中開運福兔嘅小手仲送上一個「金光閃閃」雙面黃金祝福語書籤，金屬製書籤手感十足，分別印上「招財運」與「健康運」祝福語，除咗睇書可以用，仲可以用嚟做錢夾，真係方便又實用呀。

由明年1月5日起，顧客憑消費滿指定金額之有效發票或會員指定VIC積分，即可換領「招財同『萌』」限量版立體利市封連開運書籤套裝，或「招財同『萌』」限量版熨金利市封共4款，每款各2個，數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報》