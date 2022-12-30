內地防疫政策終於大逆轉，並在明年1月8日通關，全球正式邁向與病毒共存。我認為內地在嚴寒的冬季開放並不是好時機，如非早前的白紙運動，我相信中央政府是希望冬季過後才開放。我們將要踏上復常之路，但可惜在這之前，我們還是要失去一些寶貴的生命。

科技進步並沒有讓我們戰勝病毒。本來我們有機會取勝的，中國內地甚至香港的防疫政策，都證明了我們有能力清零，將病毒消滅。但人類是命運共同體，當你決心清零，而其他國家和人民並不願意付出代價，我們也難以獨善其身。

在商業上，企業和企業之間也是命運共同體，不是你做了正確的事情，便會帶來正面的效果。10多年前，4As曾經推行過比稿收費，但由於廣告公司負責人各懷鬼胎，擔心自己收費，別人不收費的話，自己連比稿的機會也沒有，結果比稿收費的制度名存實亡。

創業後，我強烈建議比稿收費，但也沒有強制子公司這樣做。當時我們的確有獨善其身的條件，我們規模小，沒有條件接太多比稿，比稿費成了自動篩選的機制。後來發現收費的比稿，成功率更高，而願意付費的客戶，多是比較合理的商業夥伴。堅持收比稿費的公司，盈利率和士氣都較佳，這才帶動一個良性的循環。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》