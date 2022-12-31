瞬間音樂節 副刊版 2022/12/31 分享： 分享： 瞬間音樂節精選「滴．音樂」過往廣受好評的演出及工作坊，包括以爵士樂跨界街舞表演、以即興音樂結合正念元素、為親子而設的工作坊等，為不同觀眾群提供獨特的切入點，享受爵士樂之餘，亦認識香港新世代音樂人和藝術 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 「永」推出全新冬季滋補中菜 2022/12/30 「永」推出全新冬季滋補中菜 ZENITH X Fusalp 帶出中性運動時尚 2022/12/28 ZENITH X Fusalp 帶出中性運動時尚 G.H. Mumm 進駐K11 MUSEA設全亞洲首個期間限定店 2022/12/23 G.H. Mumm 進駐K11 MUSEA設全亞洲首個期間限定店 令人聯想到二、三十年代的時計 Ralph Lauren 2022/12/21 令人聯想到二、三十年代的時計 Ralph Lauren 牛津大學出版社網上大激減 2022/12/21 牛津大學出版社網上大激減 音樂 工作坊 九龍灣