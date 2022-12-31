瞬間音樂節精選「滴．音樂」過往廣受好評的演出及工作坊，包括以爵士樂跨界街舞表演、以即興音樂結合正念元素、為親子而設的工作坊等，為不同觀眾群提供獨特的切入點，享受爵士樂之餘，亦認識香港新世代音樂人和藝術

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