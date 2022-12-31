通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春

【分析】今年一手市況受到第5波疫情衝擊、中港尚未正式通關，以及息魔來襲影響，令成交量急速下跌，預期全年新盤成交涉約9,200宗，較2021年的17,188宗，按年下滑46%，同時創下2013年《一手住

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入