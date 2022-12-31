通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 【分析】今年一手市況受到第5波疫情衝擊、中港尚未正式通關，以及息魔來襲影響，令成交量急速下跌，預期全年新盤成交涉約9,200宗，較2021年的17,188宗，按年下滑46%，同時創下2013年《一手住 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 你可能感興趣 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 01:00 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 01:00 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 01:00 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 最新專欄文章 更多 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 銀行