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【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場

置業家居 2022/12/31

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雖然快將過去的2022年，港島區並無新盤推出，但來年預料有近6,700伙新供應，單計黃竹坑便有多達2,800伙，佔港島總供應超過四成。

位處港鐵黃竹坑站的鐵路上蓋項目港島南岸，其第3至5期可望於來年推售

...

欄名 : 封面故事

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