【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場

雖然快將過去的2022年，港島區並無新盤推出，但來年預料有近6,700伙新供應，單計黃竹坑便有多達2,800伙，佔港島總供應超過四成。

位處港鐵黃竹坑站的鐵路上蓋項目港島南岸，其第3至5期可望於來年推售

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入