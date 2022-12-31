【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 雖然快將過去的2022年，港島區並無新盤推出，但來年預料有近6,700伙新供應，單計黃竹坑便有多達2,800伙，佔港島總供應超過四成。 位處港鐵黃竹坑站的鐵路上蓋項目港島南岸，其第3至5期可望於來年推售 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 你可能感興趣 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 01:00 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 01:00 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 01:00 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 最新專欄文章 更多 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 黃竹坑