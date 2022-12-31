【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 日出康城最後3期可望於來年推售，提供近5,180伙，令該區再次成為新盤供應焦點。當中凱柏峰III及日出康城第12期更已於今年分別獲批及申請預售，有望率先推出市場。 其中，由信置、嘉華、招商局置地合作發展 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 你可能感興趣 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 01:00 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 01:00 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 01:00 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 最新專欄文章 更多 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 日出康城