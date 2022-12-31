【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售

日出康城最後3期可望於來年推售，提供近5,180伙，令該區再次成為新盤供應焦點。當中凱柏峰III及日出康城第12期更已於今年分別獲批及申請預售，有望率先推出市場。

其中，由信置、嘉華、招商局置地合作發展

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入