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【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售

置業家居 2022/12/31

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日出康城最後3期可望於來年推售，提供近5,180伙，令該區再次成為新盤供應焦點。當中凱柏峰III及日出康城第12期更已於今年分別獲批及申請預售，有望率先推出市場。

其中，由信置、嘉華、招商局置地合作發展

...

欄名 : 封面故事

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