2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個

數字解讀

1.九龍取代新界成新樓供應庫

據本刊統計，2023年新盤潛在供應涉及4.3萬伙，而過往屬新樓供應庫的新界區，隨着部分項目已先後開售，以及部分較長期的住宅供應，包括西貢十四鄉大型項目、洪水橋及古洞

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