2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 數字解讀 1.九龍取代新界成新樓供應庫 據本刊統計，2023年新盤潛在供應涉及4.3萬伙，而過往屬新樓供應庫的新界區，隨着部分項目已先後開售，以及部分較長期的住宅供應，包括西貢十四鄉大型項目、洪水橋及古洞 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 你可能感興趣 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 01:00 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 01:00 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 01:00 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 最新專欄文章 更多 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 今日 2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 一手市場 上車盤 農地 豪宅