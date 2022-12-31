2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 快將踏入新的一年，隨着中港兩地通關落實下，為一手市場注入強心針，預期2023年將有約4.3萬伙新盤單位登場，由超級豪宅、單幢物業，以及鐵路沿綫大型項目均有提供，可望吸引市場各路客源，而來年九龍區再度超 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 你可能感興趣 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 01:00 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 01:00 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 01:00 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 最新專欄文章 更多 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 今日 2023年全港預計可供發售新盤 單位總數43,986個 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 今日 【日出康城】最後3期共涉5,180伙 有望來年推售 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 今日 【黃竹坑】港島南岸第4A期 擬明年首季登場 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 今日 【啟德】新盤供應重鎮 主要集中PARK PENINSULA一帶 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 今日 通關刺激樓市 農曆年後或現小陽春 一手市場 豪宅