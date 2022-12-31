2023年新盤巡禮 逾4.3萬伙排隊吸客 九龍區成供應庫

快將踏入新的一年，隨着中港兩地通關落實下，為一手市場注入強心針，預期2023年將有約4.3萬伙新盤單位登場，由超級豪宅、單幢物業，以及鐵路沿綫大型項目均有提供，可望吸引市場各路客源，而來年九龍區再度超

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