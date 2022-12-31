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將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓

置業家居 2022/12/31

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由九建發展的將軍澳海茵莊園，主打開放式及1房細戶，當中前者租金更低於$1萬，故租務相當暢旺，截至本月29日（周四）已累錄近80宗成交。屋苑目前仍有近百伙放租，當中開放式戶月租由$9,500起跳。

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欄名 : 樓市熱話

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