將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 由九建發展的將軍澳海茵莊園，主打開放式及1房細戶，當中前者租金更低於$1萬，故租務相當暢旺，截至本月29日（周四）已累錄近80宗成交。屋苑目前仍有近百伙放租，當中開放式戶月租由$9,500起跳。 綜合區 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 今日 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 海茵莊園四正1房 今日 海茵莊園四正1房 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 2022/12/24 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 2022/12/24 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 2022/12/24 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 銷售安排 將軍澳 海茵莊園