海茵莊園四正1房 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 單位：2座低層D7室 實用面積：285平方呎 間隔：1房 叫租：$11,500^（呎租：$40.4） 單位提供：中原（93111078） 註：^單位剛於12月中以$1.15萬租出，業主於2021年11月以$ ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 今日 交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 今日 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 2022/12/24 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 2022/12/24 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 2022/12/24 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起