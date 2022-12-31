交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】

本刊記者日前隨同驗樓師陳智康（康Sir）驗收海茵莊園的1座低層B7室、一個實用面積204平方呎的開放式單位。

單位不少工種均獲得90分以至滿分；惟獨潔具及來去水，以及鋪磚兩項只獲60分，並列最低分的工種

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