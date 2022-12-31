交樓質素不俗 惟地台去水冚封實扣分最多【獲88分】 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 本刊記者日前隨同驗樓師陳智康（康Sir）驗收海茵莊園的1座低層B7室、一個實用面積204平方呎的開放式單位。 單位不少工種均獲得90分以至滿分；惟獨潔具及來去水，以及鋪磚兩項只獲60分，並列最低分的工種 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 海茵莊園四正1房 今日 海茵莊園四正1房 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 今日 將軍澳海茵莊園區內罕有細戶 租務暢旺 唔使$1萬住全新樓 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 2022/12/24 直擊3房套樓王單位 前女主播都係業主 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 2022/12/24 柏傲莊I 交樓質素理想 多項工種得滿分【獲98分】 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 2022/12/24 大圍柏傲莊I約190伙放租 1房最平$1.55萬起 驗樓