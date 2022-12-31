ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業

藝人蔡宛珊（Sarika）有「ViuTV辣妹」之稱，主要擔任主持及司儀工作。原來Sarika早於24歲已首次置業，以$80萬首期買入銅鑼灣單位，持貨10年升值翻倍，以$900萬沽售單位後，將投資升幅賺

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