ViuTV辣妹Sarika：買磚頭最實際 跑馬地新居旺事業 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 藝人蔡宛珊（Sarika）有「ViuTV辣妹」之稱，主要擔任主持及司儀工作。原來Sarika早於24歲已首次置業，以$80萬首期買入銅鑼灣單位，持貨10年升值翻倍，以$900萬沽售單位後，將投資升幅賺 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士 2022/12/24 搬屋好頭痛？ 專家醒你9大貼士 90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 2022/12/03 90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 2022/11/26 阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 2022/11/19 OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 2022/11/12 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 人物專訪 跑馬地 風水 裝修設計 YouTube YouTuber ViuTV Facebook 首次置業