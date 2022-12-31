倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場

英國政府及發展商Berkeley Group斥資10億英鎊，於倫敦東南部的基德布魯克（Kidbrooke）內進行活化，令區內配套日漸完善。是次推介該區的樓花項目Kidbrooke Village，最新

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