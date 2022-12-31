倫敦Kidbrooke Village-Blackheath Collection休憩空間充足 1房$461.9萬入場 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 英國政府及發展商Berkeley Group斥資10億英鎊，於倫敦東南部的基德布魯克（Kidbrooke）內進行活化，令區內配套日漸完善。是次推介該區的樓花項目Kidbrooke Village，最新 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 2022/12/24 倫敦Graphite Square鄰近金絲雀碼頭 1房入場費$744.3萬起 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 2022/12/17 加拿大列治文邵苑擁河畔美景 戶戶連車位 售$425萬起 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 2022/12/10 曼徹斯特Ridgefield Street逾千呎5房排屋 入場費$305萬起 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 2022/12/03 曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 2022/11/26 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 英國 倫敦 海外物業 中原地產 英鎊