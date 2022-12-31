TREE傢俬家品 推崇地球友善

早前，本地推崇可持續發展的家具品牌TREE，獲鷹君集團邀請，為白石角臨海豪宅朗濤設計四房連三套房示範單位。當中，以FSC認證的再生實心柚木與牛皮紙，還有以回收船木及天然樹藤（猴藤）製成的天然傢俬與燈飾

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