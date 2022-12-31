TREE傢俬家品 推崇地球友善 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 早前，本地推崇可持續發展的家具品牌TREE，獲鷹君集團邀請，為白石角臨海豪宅朗濤設計四房連三套房示範單位。當中，以FSC認證的再生實心柚木與牛皮紙，還有以回收船木及天然樹藤（猴藤）製成的天然傢俬與燈飾 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Pricerite實惠自家品牌SECO 主打綠色健康生活 2022/12/24 Pricerite實惠自家品牌SECO 主打綠色健康生活 Tom Dixon酒具 添節日色彩 2022/12/24 Tom Dixon酒具 添節日色彩 Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 2022/12/17 Olfaction N'香薰專櫃進駐太古廣場 遊走世界各地獨有香氣 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 2022/12/17 Bang & Olufsen書架式揚聲器 外形纖巧 音效強大 JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 2022/12/17 JimixSTORE元創方旗艦店 搜羅各地家品廚具及精品 家具 朗濤 鷹君 iPhone 消費資訊 可持續發展 豪宅 家品