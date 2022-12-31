Casalgrande Padana聯乘KPF 香港主題石材 置業家居 2022/12/31 分享： 分享： 以香港為設計藍本的石材，可能大家感到陌生。意大利石材生產商Casalgrande Padana，與全球最大建築師事務所KPF合作的City Collection石材系列，創作靈感來自4個國際城市，包括 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 葡萄牙myface 石製火爐添氣氛 2022/12/24 葡萄牙myface 石製火爐添氣氛 西班牙inbani Heritage石材之美 2022/12/24 西班牙inbani Heritage石材之美 LIXIL得獎潔具 以人為本 2022/12/03 LIXIL得獎潔具 以人為本 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 2022/10/15 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 TOTO Washlet+ 抗菌最強 2022/10/15 TOTO Washlet+ 抗菌最強 建材 建築設計 意大利 香港 消費資訊