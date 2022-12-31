Casalgrande Padana聯乘KPF 香港主題石材

以香港為設計藍本的石材，可能大家感到陌生。意大利石材生產商Casalgrande Padana，與全球最大建築師事務所KPF合作的City Collection石材系列，創作靈感來自4個國際城市，包括

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