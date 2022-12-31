來年勢全面復常 擺脫疫情陰霾

又一年了！一眨眼2022年就過去，大家不停步地迎接新一年的到來。

過去一年，有很多特別事情發生。對體育迷來說，本年最大盛事當然是世界盃，估計全球約50億人觀看了為期一個月的部分賽事。球迷們見證了多項新紀錄，64場比賽共172個入球，刷新單屆世界盃的入球紀錄，球王美斯在這屆世界盃就創下10項紀錄，包括是世界盃歷史上第一位在每一輪比賽中都有入球的球員，而阿根廷對法國的決賽，更被形容為有史以來最精采的賽事之一。

香港女飛魚何詩蓓在國際泳聯游泳世界盃賽事連續3站賽事中，共贏得7金1銅佳績，及後亦在國際泳聯世界游泳錦標賽奪1金1銀。

環球金融動盪 通脹升溫虛幣崩盤

從全球經濟環境看，2022年是動盪的一年。全球股市蒸發了數十萬億美元，科技股被壓垮，Meta、Peloton和Tesla股價跌幅超過6成；全球通脹升溫，美國通脹率曾升至9.1%，創40年來新高，英國10月通脹率更升至41年新高的11.1%，主要受到俄烏戰爭等因素影響，令食品、天然氣和能源價格飈升；美聯儲以加息應對通脹，美國利率升至約15年來最高水平，而香港金管局在月中亦宣布，上調基本利率至4.75厘。

之前受到投資者追捧的加密貨幣，在2022年出現暴跌甚至崩盤。在穩定幣TerraUSD暴跌後，其姊妹幣LUNA價格大跌99.9%，市值蒸發了近450億美元；Sam Bankman-Fried創立的虛擬資產交易所FTX更在11月倒閉，加密貨幣貸款機構BlockFi亦被波及申請破產，比特幣、以太幣等加密貨幣的價格重挫，這些從根本上動搖了加密貨幣行業。據估計，加密貨幣市值蒸發了1.5萬億美元，差不多是世界第14大經濟體的GDP。

再看看我們身處的地方，國家主席習近平連任中共中央總書記，開展第三個任期，內地早前亦調整了清零政策；這年亦是香港特別行政區成立25周年，李家超當選特區第6任行政長官。

港股反覆回升 未來經濟料向好

然而，香港並未倖免於2022年的經濟動盪。在防疫措施、利率上升、消費疲弱等情況下，特區政府下調全年經濟預測至收縮3.2%，恒生指數在10月底跌至逾13年的低位，而恒指和恒生中國企業指數當時錄得甚大跌幅；隨後恒指反覆回升，表現頗佳，按照股市的迹象來看，香港的未來亦正向好發展。

隨着防疫措施放寬，香港亦走向疫情前的常態，現時可說是「0+0」，即抵港後不用隔離、不用掃描「安心出行」，而參與宴會、進入酒吧的人士，均毋須接受快測等措施，市民都感到滿意；闊別3年的香港國際7人欖球賽早前亦圓滿舉行，吸引大批球迷入場觀看。

我們亦期待能快點參與到樂施會毅行者、香港馬拉松等賽事，亦對即將全面重新開放邊境（無論與內地還是世界各地的邊境）都充滿希望。

全面通關在望 汲其他地區經驗

未來一年充滿無限可能，我希望香港能從其他國家重新開放時所經歷的問題中，汲取經驗。不少國家的服務業都遇上不同程度的困難，某些行業的人員在疫情期間轉行，令疫後重新開放市場時，出現人手不足的情況。

疫情爆發以來，旅遊業陷入冰封，相信大家都遇到不同挑戰。我們仍有時間作出準備，亦希望我們能夠應付服務所需。我對前路仍然樂觀，隨着社會正在復常，我們應能成功克服不同困難。

我十分期待恢復到疫情前的生活狀態，在送別2022年之際，我們亦為更美好的未來乾杯，並祝願我們擁抱健康、快樂、繁榮和事事順景的2023年！

▲ 隨着防疫措施放寬，香港亦走向疫情前的常態，闊別3年的香港國際7人欖球賽早前亦圓滿舉行。（資料圖片）