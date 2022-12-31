預早部署恢復通關 迎疫情新階段

面對新冠疫情，內地最近採取一系列措施加快復常，國家衞健委亦與周一（26日）公布，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，經國務院批准，自明年1月8號起解除對新冠病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定之甲類傳染病預防控制措施，新冠病毒感染亦不再納入《中華人民共和國國境衞生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

新冠肺炎更名 內地加快復常

換言之，自明年1月8號起，全國對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，當局對感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者，亦不再劃定高低風險區；檢測策略則調整為「願檢盡檢」，當局亦調整疫情信息發布頻率及內容，避免不同層級政府部門的疫情信息發布出現失實及偏差，並不再對入境人員和貨物等，採取檢疫傳染病管理措施。

為了趕及應對內地復常步伐，香港亦在日前宣布加快放寬防疫措施，包括取消疫苗通行證和大部分社交距離措施，密切接觸者亦毋須檢疫，只保留確診者隔離及口罩令等較被動的控疫措施，維持了將近3年相對嚴謹的檢疫及隔離政策，正式宣告終結，港人將迎來新的開始。

嚴防疫效益 難抵經濟下挫

顯然本港為趕上全球復甦步伐而放寬防疫措施，但不等於我們已戰勝新冠病毒，現時本港每天新增個案數字仍達兩萬多宗、死亡個案達數十宗，疫情仍未完結；但3年以來，現時嚴重個案比率已下降，最重要的是港人抗疫疲勞已瀕臨界點，加上接種疫苗比率已達較高水平，繼續堅持相對嚴謹的社交距離及防疫措施，成效已愈見減少，單靠嚴謹抗疫策略所達致的效益，並不能抵銷經濟下挫以及市民積累怨氣的負面影響。

面對疫情新階段，經濟社交活動與旅遊公幹等漸趨復常，唯有做好個人防疫措施，遵循自發防疫社交禮儀，才能減低感染機會，而近3年以來的抗疫，令很多人出現心理社交障礙，面對復常未必能充分適應。猶記得香港是最先全民戴口罩防疫的地方，港人一向警覺意識強烈，在復常之路上，相信有市民會採取較被動的取態，甚至躲避復常社交，政府及機構需要為這些人士提供協助，令他們重新走進社區。

輸入性爆發恐難避 須充分準備

面對通關在即，相信內地人士來港旅遊以及交流定會大增，新增個案數字在春節假期前後相信會繼續上升，雖然開關對本地零售及旅遊業是一大喜訊，但面對內地及世界各地旅客來港所帶來的感染風險，則未必人人能欣然接受，政府有必要釋除公眾疑慮，為內地有機會來港接種疫苗以及接受特效藥治療的人士作好分隔及準備，以保障本地居民的醫療服務不受影響。

香港在放寬防疫措施時，必須對海外各國做好解說，例如最近日本便宣布限制港澳航班的措施，已令很多在日旅遊港人頓時手足無措，相信各國會評估內地及港澳遊客的疫情風險而限制其入境配額，特區政府亦有需要為突如其來的輸入性爆發，做好醫療系統及藥物治療的充分預備，包括入境旅客快測陽性後使用檢疫措施等設備。

現時疫情已進入「保健康、防重症、防死亡」的階段，只要做好有序復常，保持中港兩地醫療系統密切溝通，做好控制人流及通關調控，相信港澳及內地邁向逐步復常之路、與外國接軌指日可待。（文章只代表個人立場）