美俄干預別國選舉 暴露民主弱點 國際版 2022/12/31 分享： 分享： 美國國會山莊暴動調查委員會上周發表最終版本的調查報告，指前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌顛覆民主，更建議對他進行刑事起訴。委員會調查結果並不令人意外，但結合美國左右兩派人士近年不斷指摘對方 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 2022/12/30 美自知選舉制度漏洞百出 美蘇兩國早於冷戰干預他國選舉 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 2022/12/24 馬勒當拿與阿根廷 聰明混亂完美結合 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 2022/12/23 馬勒當拿與阿根廷 聰明和混亂完美結合 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 2022/12/17 人力需求勁 為何薪金追不上通脹？ 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 2022/12/16 失業率非勞動力市場強弱唯一指標 就業不足成癥結 中國 經濟 習近平 中共中央政治局