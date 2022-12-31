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美俄干預別國選舉 暴露民主弱點

國際版 2022/12/31

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美國國會山莊暴動調查委員會上周發表最終版本的調查報告，指前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌顛覆民主，更建議對他進行刑事起訴。委員會調查結果並不令人意外，但結合美國左右兩派人士近年不斷指摘對方

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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