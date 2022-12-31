民建聯年度漢字 「通」高票當選 政治版 2022/12/31 分享： 分享： 本港與內地通關在即，「通」字亦榮登民建聯年度漢字。民建聯創黨主席曾鈺成形容「通」字當選是合時宜，他又即場說文解字，強調「通」對香港十分重要。 「通」字以749票當選年度漢字，即席揮毫揭曉結果的曾鈺成解釋 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 2022/12/30 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 2022/12/29 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 2022/12/28 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 2022/12/24 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 2022/12/23 黃偉綸何永賢 冬至探劏房戶送「禮」 民建聯 曾鈺成 立法會 財政預算案