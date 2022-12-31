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民建聯年度漢字 「通」高票當選

政治版 2022/12/31

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本港與內地通關在即，「通」字亦榮登民建聯年度漢字。民建聯創黨主席曾鈺成形容「通」字當選是合時宜，他又即場說文解字，強調「通」對香港十分重要。

「通」字以749票當選年度漢字，即席揮毫揭曉結果的曾鈺成解釋

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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