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假期後急救餐

副刊版 2023/01/03

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減磅戰友Sally說：「困在香港三年，今年終於可以在意大利過白色聖誕了，真興奮！剛巧碰上歐元低位，我整個旅行的花費打了個八折。」

我笑說：「旅行真開心！難得旅行，你該盡情地吃喝玩樂吧！」

Sally爽朗地說道：「當然啦！我到了五漁村最西岸，邊呷着意式咖啡吃海鮮意粉，邊看無邊無際的日落。吃過最有名的意式雪糕Gelato，當然也要像意大利人一樣，一人食一個薄餅！聖誕大餐一定少不了，還有Tiramisu……」

我說：「旅行的確要好好享受一下。」

但說到體重，Sally一臉擔憂地說：「但是，我的體重是否升了很多？我試過到台灣七天旅行後重了四磅多。」

我說：「今次你重了兩磅，放心，交給我吧！現在好好跟餐單就可以了。」

Sally好奇問道：「派對或旅行後，可怎樣急救？」

「重點在於低脂飲食，首先吃個大早餐是重點，如雞蛋芝士三文治或鮮牛肉通粉，第一餐一定要飽足感大的。午餐和晚餐可考慮：雞肉牛肉米綫、自家製白菜瘦肉米粉、一碟瘦叉燒飯走汁、雞絲檬粉、海鮮嫩豆腐韓式湯飯、鮮牛肉菜心米粉等。另外，做些帶氧運動，如慢跑、急步行、跟網上健康舞影片等。但要謹記，天氣寒冷的話，要先做伸展肌肉及暖身運動，以免受傷。這樣持續兩星期，應該可以減掉兩至三磅。」我詳細教路。

Sally說：「太好了！我會努力，依足你的指示！」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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