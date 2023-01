去年底,非牟利機構自在社曾就中小學生及家長情緒問題,訪問逾二千人,發現高達兩成中學生及一成半小學生表示,父母最傷他們的說話,排名依次為:「你睇吓人哋幾叻!」、「你點解咁蠢?」和「你唔讀書,將來做乞兒!」。我也聽過一些家長說:「點解生成你咁?」、「我前世唔知做錯咩事,有個你咁蠢嘅仔?」可能父母以為這樣說,會激發孩子的上進心,但用上令孩子蒙羞的方式(有時甚至當眾),意圖達致正面而又正向的理想效果,根本無可能。

試下倒轉來諗,若有天孩子指住城中富豪相片,以責怪、質問和失望的方式跟父母說:「你睇吓人哋幾叻!點解你哋做唔到?學吓人啦!」又或「點解我咁唔好彩有你哋咁嘅父母?我前世做錯咗咩事?」聽到之後,父母有甚麼感受?會否如醍醐灌頂、激發上進心、發力成為首富?調換角色想一想,就會明白這些說話的傷害性,而且甫出口就收不回。

負面、羞辱、傷害性的說話,從來不能產生正面效果。認識一個家庭,父母千辛萬苦讓一對兒女入讀港島Band 1學校,屬優才生。但父母對兒女要求甚高,是那種考到九十分都會責怪和質問的虎爸虎媽,又經常把子女的好朋友好同學當成假想敵。有天,那位正在讀高中的女兒,在父母質問時冷冷地爆發:「你哋要我讀書叻吖嘛?!放心,我一定會俾到你哋,因為我讀書叻先可盡快離開呢個屋企。」

每個父母都想望子成龍,可以理解,但用甚麼方式卻是關鍵。負面、羞辱、傷害性的說話只會衍生怨恨的果。有句話很精警:The way you speak to your children now is the same way they will speak to you when they become adults(and when you become old),譯作中文,就是:你現時以甚麼說話的方式和語氣向你的孩子說話,將來他們長大成人(你變老後),便會以同樣的說話方式和語氣對你說話。