攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠

早前聖誕及除夕期間，不少市民去到元朗大棠賞紅葉，令該處人流比鬧市更多。其實香港各區都有不少靚紅葉，近日有攝影友在將軍澳的社區專頁，發放在此區航拍的紅葉相片及短片，就被不少網民大讚媲美大棠，只要花少少心

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