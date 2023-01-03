攝影師航拍紅葉景色獲激讚 將軍澳賞紅秘境媲美大棠 副刊版 2023/01/03 分享： 分享： 早前聖誕及除夕期間，不少市民去到元朗大棠賞紅葉，令該處人流比鬧市更多。其實香港各區都有不少靚紅葉，近日有攝影友在將軍澳的社區專頁，發放在此區航拍的紅葉相片及短片，就被不少網民大讚媲美大棠，只要花少少心 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 2022/12/28 故宮文化博物館水墨藝術節 免費參觀及參加工作坊 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 2022/12/14 錦田鄉村俱樂部 偽富士山下波斯菊 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 2022/12/08 朗廷酒店梵高主題Staycation AR實景裝飾兼送禮品 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 2022/12/06 大東山秋天行山攻略 芒草外兩個大熱打卡位 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 2022/11/26 香港海防博物館重開免費入場 新展覽廳+史迹徑 訴說海防歷史故事 將軍澳 攝影師 大棠 紅葉 寶琳 景林邨