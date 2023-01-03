選年度之字，各有說法，綜合網上輿情，認為「白」這單字頗為準確捕捉了這一年的中國情狀，也體現了二○二二年的視覺印記。

整年內，人們仍舊和白色相關的醫療器材和人員共存：白色的快測小道具（等待單條紅還是雙條紅時的緊張）；人人都戴口罩，最好是N95保險型，白色挺聳。最好不要照到個大白肺的片子，更多人的感受是把要說的留白。而最多中國內地人民經歷的「白」，則必屬「大白」無疑。白色包着身體只剩眼罩的全身衣，中間一條藍色，鮮活難忘。他代表檢測亭中舉手把檢籤伸進你喉嚨的人員，在對抗疫情的醫護人員，也可能是正在抓你全家人去隔離的力量。彷彿穿起了一套大白，就可做各種短期內屬非常手段但又被容許的事。多年後回想起來，必成為這三年疫情的重要符號。

這只是外表印象而言，更深入的應是精神狀態。不少人都覺得二○二二年是白過了，疫情封控嚴厲，生活工作無進展，收入減少，哪裏都沒有去。對好多人而言，是經歷了好幾個月在禁閉空間中的白無聊。幸運的人可在家隔離，但也有很多打工人，是在工作地點原地封控，幾個人困在窄小宿舍。就算以自己經驗而言，算一下，二○二二年加起來困在斗室（家中或酒店房間）的時間，竟達到四個月之久！

希望一切這些都真的不會成為白白浪費了的時光，放大一些去想，這是人類歷史上，最多人要單獨面對自己的機會，仍是有人在孤絕禁閉的體驗中，重新對生命作出思考，至少是對事業、人生及家庭的規劃。認清楚現實狀況，是否和過往一套認知有偏差，從而改變日後的想法和行動決定。好歹這差勁的一年已經結束，人們還是需要新希望。