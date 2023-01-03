環球風險循環加速 2023危局怎解？

2020百年一遇疫情爆發，人類倉促應戰新冠病毒；2021世界艱難緩慢適應，以為捱過兩年苦盡甘來，誰知一波未平一波又起；2022炮火染紅東歐天空，戰區腥風血雨朝不保夕，戰區以外難逃饑寒交迫……

2023到來，多地在久違了的無防疫限制下歡慶，一紓壓抑，但見證過2020年代前3年歷史，或許你已經學會不應對新年抱太大期望。的確，2023未有好開局，氣候、能源、通脹、加息、地緣、戰爭等環環相扣全球風險，跨年之際揮之不去，繼續發展下去，更恐形成惡性循環。

幸而，中國終於也放開了嚴格管控，正在邁向全面復常，有望為世界注入一些急需的穩定劑；當然，在此之前，還是有不少挑戰需要克服。

氣候惡化 能源危機更加凸出

寒冬不但是古人一年中最難過的時刻，對現代人其實亦然。極端天氣愈演愈烈，揭露現代文明仍十分脆弱，北極寒流南侵遠至墨西哥，北美聖誕遭受（又一次）史無前例冷鋒，美加大地陷於雪域，美國蒙大拿州（Montana）降至零下40度、伊利湖（Lake Erie）安大略一側房屋化為厚厚冰雕、水牛城懇求市民留在家中，不少外出者則凍死車內。

狂風暴雪亦再次暴露能源系統單薄。天然氣井冰封、運輸管道凍僵，美國天然氣產量聖誕節前突然急降一成，24州逾100萬戶停電；一些地區即使不久就恢復供電，民眾仍須節省用電，避免使用大型電器。

北美在2021年初已經歷一次極端冰雪暴，今次傷亡損失更大，也難再說甚麼多少年一遇，只能反映氣候危機正在加劇，惡化速度可能還在加快；這次天災還在歐美能源緊張背景下降臨，聖誕不快樂，並對打算依賴美國天然氣的歐洲人敲響警鐘。

說到歐洲，老天爺近日對他們仁慈一些，給了個相對暖的聖誕新年，冬天能源危機的最壞情況未有出現；只是冬天尚未過去之餘，歐洲人也未避過電價高企、百物騰貴衝擊，正在忍受數十年來最大幅度生活成本上升、質素下跌苦果，而2023年才是他們真正需要學會在沒有俄羅斯能源下過活的第一年，大家知道未來只會冬天更冷、夏天更熱。

通脹息口高企 債務壓力仍大

歐洲工人難以餬口，紛紛要求加薪，多國鐵路和航空業都在節日期間罷工，民眾旅行計劃落空；其中英國工潮尤其激烈，運輸業以外，護士、教師、郵差、救護員、口岸關員、教車師傅等行業都在罷工，有的甚至已持續數月，社會不斷出現局部癱瘓。

英國去年11月通脹雖然略為回落，但仍處雙位數，而第三季經濟開始陷入萎縮，按季跌0.3%，為七國集團內最差。1979年「不滿的冬天」一幕正在重演，這次執政黨卻是保守黨，首相辛偉誠更靠執前任卓慧思死雞上台，缺民意授權，他擺出當年戴卓爾強硬對付工會的架勢，又會否成功？英國政局會否在2023年爆發新危機，值得關注。

類似麻煩同樣在美國出現。鐵路（美國客運鐵路非常落後，但貨運鐵路發達，是運輸和經濟支柱）工人原計劃年底罷工，惟宣稱「以工人為中心」的拜登政府，12月初卻以立法形式阻止鐵路工潮，暫時讓美國經濟避過一枚子彈。

俄烏鏖戰 美續與華脫鈎斷鏈

可是也正如英國，美國通脹仍在高位橫行，經濟風險持續升溫，聯儲局12月大肆放鷹，預示即使加息幅度放緩，息口高峰亦會比原先預期的更高、為時更長，2023年不會減息。換句話說，經濟軟着陸難度愈來愈高，機會愈來愈小，也意味環球金融市場2023年出現債務危機風險正在擴大；美國10年期債息去年已升1.5倍至3.8厘水平，徘徊十多年高位。

歐美收緊貨幣政策，也無助化解地緣緊張，紓緩造成當前通脹的供給面問題。俄烏戰爭進入長期互相耗損、但欠缺明確戰略的階段，俄軍利用遠程武器轟炸烏克蘭基建，卻無法化為戰場成果；烏克蘭以無人機突襲俄境內目標，也是象徵意義居多。這場代理人戰爭，只會在背後水源乾枯下結束，而美國聖誕前額外援烏450億美元，說明戰爭2023年要打下去，升級風險雖小，也不能忽視。

中美關係最近略為緩和，美國國務卿布林肯準備新年訪華，惟中美結構矛盾沒有改變，關係難以實質改善；中美元首G20會面後，兩國正面衝突機會有所降低，但美國仍會繼續利用盟友推動供應鏈去中國化。這種意圖在芯片領域已表露無遺，在新能源汽車方面還不惜一同排擠盟友，美方新年不排除會在光伏、社交程式，以至大飛機等其他範疇再有動作。

可以說，在2023年，能源、通脹、加息、俄烏、中美等風險，也許會在一定程度上降溫，不再那麼刺眼，甚至不再霸佔頭條，但問題都沒有解決，陰霾濃厚依然，並會繼續阻礙應對環球危機所需要的國際合作。而若然其中部分風險惡化，均會產生通盤影響，加速惡性循環；氣候更是一個人力範圍以外的狂野因素。

復常遇挑戰 華擴開放振信心

令人欣慰的是，2023年到來之際，中國內地經過3年嚴格控疫，終在病毒毒性變弱下放開管制，全力聚焦復甦經濟。假如病毒變異不再為人類製造「驚喜」，中國新一年可望經濟增速回升、消費和製造業反彈、房地產回穩；當然，多大程度還要視乎社會走出調整防疫陣痛期步伐會有多快、多穩，尤其內地城鄉地域差異大，增加了疫情走向變數。

12月中央經濟工作會議強調，2023年需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍大，提振信心、擴消費促投資是工作重點。的確，消費在2021年貢獻了中國65.4%的GDP增長，但這個比例在2022年前3季降至41.3%，並連帶拖累製造業。要提信心穩增長，內地則需要盡快完善病毒保護屏障，讓疫情平穩過峰，使民眾盡快全面正常生活，推動餐飲、旅遊等行業。

對外方面，面對美國大搞脫鈎斷鏈，中國反而更應擴大開放，在國際上與美國形成對比。中國是美國及其盟友主要貿易夥伴，如何在排除中國下日子如常，本身就是美國無法向各國交代的問題；中央經濟工作會議亦表明，2023年要擴大市場准入、落實外企國民待遇。中國需要增加自信，明白在華經營多年外企的成績，就是中國經濟成績一部分，也是中國加強與世界聯繫、反對集團對抗霸權思維的精銳武器。

▲ 要提信心穩增長，內地需要盡快完善病毒保護屏障，讓疫情平穩過峰，使民眾盡快全面正常生活。（中央社資料圖片）