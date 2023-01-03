開關面對新挑戰 港經濟復甦需時

特區政府日前宣布，撤銷抵港後核酸檢測的要求，算是回應了港人聖誕、元旦以及農曆新年假期的外遊訴求，畢竟大家已受疫情所困近3年，而很多國家已開關接待旅客。我在去年4月、10月及11月均有外出，回港的情況每次也有改善，由經歷多次熔斷才能回港，到只需要留下樣本進行檢測，毋須等結果便可離開機場，算是很大的突破，但對於外國來港旅客而言，這些入境步驟仍令他們卻步。

我以11月底從曼谷回港的經驗為例，因為要採樣檢測，航班要停60多號閘口，要先走一段路後等候20多分鐘才可以採樣，再走一段路坐相當擠迫的無人駕駛火車，才可到入境櫃位，平白浪費了最少30分鐘；當然，這已經比起之前要等檢測結果才到酒店檢疫的安排好得多了。

內地疫情不穩 港聯繫國際受限

那麼，開關後又會否歡天喜地呢？最初大家期待的，是在內地疫情持續平穩下開關，但觀乎現時內地疫情狀況，本港將會與內地恢復通關，但聯繫外國的角色會有很大挑戰，不少國家要求來自內地及香港的旅客檢測或設其他限制，例如日本政府最初只准由中國往日本的航班降落東京成田、羽田、大阪關西、名古屋中部4個機場，經特區政府去信表達關注後，改為若航班上全部乘客過去7日均未曾去過內地，則可載客飛往福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場。這令我想起去年4月復飛香港時的熔斷機制，來往香港的航空公司甚至是港人均吃了相當多苦頭，日本政府今次的措施，比起香港當時動輒便停飛航班7天的熔斷機制合理及有智慧得多。

「we are back」失良機 海外客觀望

此外，之前只要有人染疫，當事人便要隔離不能上班，大家可以想像，開關後染疫人數一定增加，那麼香港的餐廳、銀行、零售店、運輸、航空公司等，有足夠人手維持營運嗎？這情況在去年第5波疫情時發生過，可能會再令本港經濟陷入低谷一段時間，不知道官員有否考慮這情況？如再重現當時情況，本港經濟恐又再次受到沉重打擊。

在去年11月初時，特區政府在國際金融峰會告訴全世界「we are back」，但一直沒有大動作，直到最近才突然有變動，但已是接近年末的時間，大家已決定往何處去，香港並沒有因此得益。之前抵港要進行兩次核酸檢測，除非有必要，否則在目前全世界已復常的環境下，外國旅客一定不會來港；而現時開關後，相信海外旅客也會待香港的疫情平穩後才會來。

大家不妨看看一些數據：日本在去年10月開關後，當月有498,600位旅客入境，泰國同期有近147萬，香港呢？約有8萬名旅客來港，內地旅客佔47,000多位、非內地旅客約33,000位，即每日約1,000位，這點不難理解，因為內地來港人士的程序相對較簡單。

香港的一個重要功能是充當聯繫人，但現在才復常、加上開關後的變數，已令很多機會溜走，例如航空樞紐的地位，恐怕數年內也不會恢復，國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh近日也表示，預計香港客運量到2028年才可回到疫前水平，重新成為國際航空樞紐。

專家料航空樞紐地位 2028始恢復

較早前加拿大航空開辦了由溫哥華直飛曼谷的航班，航程約15小時，而澳洲航空也會在2025年推出分別由悉尼及墨爾本到紐約和倫敦的航綫，航程19小時，可見其他城市的目標是新航綫。香港原本一日也有5班來往本港和倫敦的航班、4班來往香港和紐約的航班，疫情前也有不少新航點，如直航西雅圖、都柏林等，現在不知何時才能恢復這些班次，此外還有很多航班，例如差不多每小時一班的香港／台北航綫，恐怕真的要數年時間恢復，部分航點更可能會成為歷史；當更多城市有直航航班時，香港原本中轉站的角色亦少不免受影響。

之前香港面對的是自身人為的限制，現時則將面對其他國家對內地疫情憂慮，相信大家也未想過開關的形式會是如此，與國際聯繫又再被中斷或有限制，相當傷害本港航空業及經濟；與此同時，全球最長10大航綫中，新加坡航空擁有4條、澳航有2條，這兩地已正常運作，聯繫全球。

香港的赤字和困境，是自己造成的，在應開放的時候不開放，錯失了聯繫外地的先機，現時開關又將帶來不少動盪，相信也要多等一、兩季，經濟才會有起色。

▲ 香港在應開放的時候不開放，錯失了聯繫外地的先機，就算現時開關也難以即時提振經濟。（資料圖片）