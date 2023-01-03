騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐

全國政協副主席梁振英上周三親自爭取下，指Google答應停止植入詐騙廣告。

Google發言人回應吳爾文查詢時亦表明，企圖誤導或欺騙的廣告，違反Google廣告政策，發現後定採取相應行動，包括移除有關廣

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