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騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐

政治版 2023/01/03

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全國政協副主席梁振英上周三親自爭取下，指Google答應停止植入詐騙廣告。

Google發言人回應吳爾文查詢時亦表明，企圖誤導或欺騙的廣告，違反Google廣告政策，發現後定採取相應行動，包括移除有關廣

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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