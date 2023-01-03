騙徒假冒「搵快錢」 曾俊華籲防欺詐 政治版 2023/01/03 分享： 分享： 全國政協副主席梁振英上周三親自爭取下，指Google答應停止植入詐騙廣告。 Google發言人回應吳爾文查詢時亦表明，企圖誤導或欺騙的廣告，違反Google廣告政策，發現後定採取相應行動，包括移除有關廣 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 民建聯年度漢字 「通」高票當選 2022/12/31 民建聯年度漢字 「通」高票當選 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 2022/12/30 部分官員不「熟書」 議員寄語再培訓 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 2022/12/29 梁振英「成功爭取」 Google停植入詐騙廣告 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 2022/12/28 演唱會遇老友 誰是卓永興彩蛋？ 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 2022/12/24 聖公會陳謳明 盼城市滿喜樂和平希望 政治 曾俊華 假新聞 社交平台 立法會 Google 民建聯 廣告 財政司 梁振英