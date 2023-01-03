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Ellie AI模仿用戶 自動回覆email

行政人員版 2023/01/03

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近日風靡全球的聊天機械人ChatGPT，採用互動式對話模型。而上月發布另一款與ChatGPT「師出同門」、以OpenAI模型打造的機械人Ellie AI，能夠模仿用戶撰寫email的口吻，自動回覆

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欄名 : 科技新知

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