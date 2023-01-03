Ellie AI模仿用戶 自動回覆email 行政人員版 2023/01/03 分享： 分享： 近日風靡全球的聊天機械人ChatGPT，採用互動式對話模型。而上月發布另一款與ChatGPT「師出同門」、以OpenAI模型打造的機械人Ellie AI，能夠模仿用戶撰寫email的口吻，自動回覆 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 今日 爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 2022/12/30 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 49款舊智能機 WhatsApp停支援 2022/12/30 49款舊智能機 WhatsApp停支援 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 2022/12/29 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 2022/12/29 LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 軟件 Google 機械人 美元