Ellie AI模仿用戶 自動回覆email

近日風靡全球的聊天機械人ChatGPT，採用互動式對話模型。而上月發布另一款與ChatGPT「師出同門」、以OpenAI模型打造的機械人Ellie AI，能夠模仿用戶撰寫email的口吻，自動回覆

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