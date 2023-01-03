爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載

近日在香港蘋果（Apple）應用商店App Store上勇奪首名位置的拼字遊戲「Kattam」，已正式開放限時免費下載。這款爆紅的拼字遊戲，到底有何吸引之處？

Kattam玩法簡單，如俄羅斯方塊一樣，每

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