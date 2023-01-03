爆紅拼字遊戲Kattam 開放限時免費下載 行政人員版 2023/01/03 分享： 分享： 近日在香港蘋果（Apple）應用商店App Store上勇奪首名位置的拼字遊戲「Kattam」，已正式開放限時免費下載。這款爆紅的拼字遊戲，到底有何吸引之處？ Kattam玩法簡單，如俄羅斯方塊一樣，每 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email 今日 Ellie AI模仿用戶 自動回覆email eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 2022/12/30 eBay售美軍事裝備 生物識別數據未毁 49款舊智能機 WhatsApp停支援 2022/12/30 49款舊智能機 WhatsApp停支援 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag 2022/12/29 日本蘋果新年限定 購物送兔年版AirTag LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 2022/12/29 LG預告新手機技術研發 連續光學變焦達4至9倍 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 App Store