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《The First Slam Dunk》最大戶外幕牆打卡位 贏珍藏版換票證連明信片

行政人員版 04:00 2023/01/03

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日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》相信係唔少人嘅童年回憶，電影版《THE FIRST SLAM DUNK》下星期四（12日）喺香港上映喇，黛安收到風，知道信和集團將同羚邦映畫合作，喺旗下尖沙咀中心同帝國中心戶外巨型幕牆播放電影宣傳片，將會係全港最大嘅戶外幕牆打卡位，仲會舉辦一連串活動㖭，粉絲們一定要留意fb公布啊！

聽公關姊妹講，屆時只要成功同屏幕上嘅電影主題或其中一位主角合照，並上載到個人IG，再hashtag #thefirstslamdunk #Medialink #MedialinkFilms #sinomalls #Splusrewards #Foodieplus，成功獲得50個或以上嘅like，就有機會獲得獨家限量珍藏版換票證連明信片套裝啦，絕對值得收藏。

姊妹話，S+REWARDS「Foodie為食家」可憑100點數，換領《SLAM DUNK》優先場入場券1張，只限3場咋，仲可以享用小食1份同獲贈特別版電影手幅。為咗鼓勵學界籃球隊隊員，奧海城特別安排免費專屬場次畀佢哋，名額共10間學校，每間最多可有10個名額，包括1名領隊同最多9位籃球校隊隊員。

另外，今個星期三（4日）晚上9點正，奧海城二期地下中庭會舉行群星首映禮，同大家一齊率先親身感受SLAM DUNK嘅回憶同熱血故事。

本文轉載自《晴報

獨家限量珍藏版電影換票證連明信片套裝

尖沙咀中心和帝國中心戶外巨型幕牆

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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