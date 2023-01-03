7-11迎新年 今日購物滿$100享77折

黛安聽聞，7-11為咗新一年可以開個好頭，推出連串驚喜優惠大放送，今日喺任何一間7仔購物滿$100或以上即享77折，仲可以同今期多款着數優惠同時使用㖭。

今期至抵嘅滋味零食同飲品，包括童星點心麵3包$9.2；吉百利朱古力2件$10.8；淳茶舍、水動樂或美粒果3支$15等。甜蜜雪糕之選則有9件$92.4，平均1件低至$10.3嘅各款DREYER'S D-COLLECTION雪糕產品、雀巢KITKAT雪糕批同OREO雪糕等，真係好抵，啱晒一眾零食甜品愛好者！威露士9X殺菌洗衣珠享折上折之餘，再送多用途濕紙巾㖭，數量有限，送完即止，千祈唔好錯過喇！

知道農曆新年仲有唔夠3星期就到，7仔更推出一系列人氣卡通新年用品，例如由KAKAO FRIENDS化身而成嘅利市封、Sanrio立體揮春卡牌、角落小夥伴開運御守匙扣，大家可以喺入筍貨同時，辦埋一系列可愛年貨，一舉兩得！

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本文轉載自《晴報》

▲ Sanrio立體揮春卡牌

▲ 角落小夥伴開運御守匙扣

▲ DREYER'S D-COLLECTION雪糕和OREO雪糕