屋宇署聊天機械人「阿標」　即時解答驗樓驗窗疑問

香港雖然是高度發展的城市，但很多地區，特別在舊區，暗藏不少「高樓齡」並缺乏維修的樓宇，對生活在鄰近的居民來說，就有被「天降之物」撃中的風險。早前，在九龍灣就有屋苑的石屎天花剝落，險些砸中大堂正在取信件的住戶。根據政府推出的「強制驗樓計劃」，樓齡達30年或以上的私人樓宇（不高於三層的住用樓宇除外）的業主就有機會收到屋宇署送達的法定通知，業主必須委任一名註冊檢驗人員就樓宇進行訂明檢驗並監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。至於樓齡達10年或以上的私人樓宇，業主也有機會收到強制驗窗通知。

「阿標」聊天機械人 24小時提供驗樓驗窗資訊

屋宇署了解並不是所有業主也清楚強制驗樓/強制驗窗的要求，所以就推出聊天機械人「阿標」，24小時回答市民有關強制驗樓和強制驗窗的查詢，並且提供更多相關資訊。「阿標」支援繁體中文、簡體中文及英文的查詢，以自然語言處理（Natural Language Processing）及機器學習（Machine Learning）等技術，分析用戶輸入的文字，嘗試解答業主有關「強制驗樓計劃」及「強制驗窗計劃」的一般查詢。

全自動化網上服務 操作簡單易用

業主可點擊屋宇署網頁右下角機械人「阿標」圖案，手機版本和網頁版本同樣可以輕易和「阿標」聊天。

點擊「阿標」之後，會發現當中已預設數個熱門問題，包括：

￭ 我想查詢某人是否「註冊檢驗人員」。

￭ 我想查詢某人是否「合資格人士」。

￭ 收到驗樓／驗窗警告信應該點樣做？

￭ 點知道單位有沒有驗樓／驗窗通知和通知的遵從狀況？

￭ 我想驗樓／驗窗，有沒有大概嘅參考價目？

點擊熱門問題後會得到即時回覆，業主可參考其提供的建議和資訊，或按需要再諮詢建築專業人士的意見，進一步計劃和安排檢驗程序。

其次，業主亦可自行輸入其他問題，機械人會盡快提供查詢結果，並且會提供引導式問題的快捷鍵，業主可按其需求選擇相關快捷鍵，以就查詢項目了解更多，逐步認識驗樓驗窗各階段需要進行的工程並盡快完成相關工程。

電腦系統會記錄「阿標」與每位市民的對話，業主應注意對話時不應提供任何個人資料，包括姓名及聯絡資料以保障私隱。如有進一步查詢或舉報，亦可透過電郵（enquiry@bd.gov.hk）或電子舉報表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/bd0001/tc/）向屋宇署反映。

「窗安無事」流動應用程式 盡早處理驗窗工作

另外，根據政府推出的「強制驗窗計劃」，規定樓齡達十年或以上的私人樓宇（不高於三層的住用樓宇除外）的業主，如接獲屋宇署送達法定通知，須委任一名合資格人士就樓宇的所有窗戶進行訂明檢驗，並負責監督檢驗後認為需要進行的訂明修葺工程。

如需進行訂明修葺，有關業主須委任一名註冊承建商，在一名合資格人士的監督下進行所需的訂明修葺。

為加強檢驗效率，政府推出「窗安無事」流動應用程式，以便利業主按地區、受歡迎程度等要求搜尋合資格人士。「窗安無事」同時設有聊天室，供業主與合資格人士洽談驗窗服務，並提供有關驗窗費用的資料作參考用途，亦方便市民向屋宇署提交與強制驗窗通知有關的查詢，希望業主盡快遵辦屋宇署發出的強制驗窗通知。

「阿標」聊天機械人網站：https://www.bd.gov.hk/tc/index.html

「窗安無事」流動應用程式：App Store / Google Play / AppGallery

（特約）