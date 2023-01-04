天氣燥冷，多留室內甚少運動，加諸節日緊接而來，聖誕過後一月中後便是農曆新年。節日間參與親友聚會，少不免略飲多食多，而數餐過後，很容易消化道不暢，出現胃氣脹及便秘症狀。平常已見食後胃脹，或略進食燥熱食物而便秘不順暢者，這段時間：「心知肚明」。若症狀初起，其實可先以家居觸手可及的材料作食療而改善。

對於小兒或老年人，若平常略多進食後出現胃脘脹滿，可能已患上消化不良症狀。中醫所言胃與大腸同為「六腑」一員，胃與大腸其形中空，狀態轉化物而不藏，正常為時常保持中空狀態，所以六腑皆以通為用。而脾與胃在中醫理論而言關係密切，互為表裏，同主消化但屬性分別為陰明，脾主升清胃降濁氣。若其一臟腑有病，往往波及另一臟腑生病，例如脾氣虛者，多見胃腑傳化物不能的狀況，胃食物瀦留脹滿。食療方可用雞內金5錢、麥芽谷芽各5錢，已清水透軟並切件鴨陳腎一個、白米半杯。做法是清水5碗先煮雞內金、麥芽谷芽半小時，隔去渣加入陳腎及白米，再煮半小時，随喜好加入適量薑絲進食。上方功效消食和中，健脾益胃，適合平素無病時調理脾胃，或多食後幫助消化。

假若平常易有大便乾結，伴口苦口乾等大腸熱肝熱等症狀，則宜平常多進食通腸清熱「素湯」。方用霸王花2 両、花生一両、蜜棗6個、無花果乾6個、南北杏3錢、清水6碗，再煲煮45分鐘。建議湯可連渣一並服用，以每星期一次為宜。上方清熱潤腸，及提供豐富食用纖維。

對於已出現便秘問題，尤其已大便乾燥難下者，可服用蘿蔔汁燉麥芽糖。方法將白蘿蔔洗淨搗爛，搾汁一碗，再加入麥芽糖一両，隔水燉熱溫服，每日一次，以通便有效便停服。白蘿蔔能消積滯、化痰熱、下氣寬中，利大小二便；麥芽糖潤燥和中，兩者共用加强潤腸生津，寬中通便功效。

節日進食，還是秉持感恩上天之心，七分飽，不過度進食，要選擇新鮮多蔬果食材，並閒時多作舒展運動。在此順祝報社同仁及讀者們新年進步，健康快樂！