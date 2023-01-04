「書出愛心．十元義賣」收書大行動 1月份全港設40個收書點

新一年又是斷捨離的最佳時機，如有多餘的書本，不妨捐出讓更多人有機會閱讀。太古地產年度慈善活動「書出愛心．十元義賣」正籌備中，大型書本收集活動將由即日展開至1月31日止，香港各區共設置40個收書點。呼應

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