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「書出愛心．十元義賣」收書大行動 1月份全港設40個收書點

副刊版 2023/01/04

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新一年又是斷捨離的最佳時機，如有多餘的書本，不妨捐出讓更多人有機會閱讀。太古地產年度慈善活動「書出愛心．十元義賣」正籌備中，大型書本收集活動將由即日展開至1月31日止，香港各區共設置40個收書點。呼應

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欄名 : 新鮮熱辣

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